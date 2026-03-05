Alarma regional por influenza aviar: detectan aves infectadas en varias zonas bonaerenses

Los casos de influenza aviar detectados en Chascomús se registraron en aves de traspatio.

Las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) junto con referentes de la Región Sanitaria XI, confirmaron el primer caso de influenza aviar detectado en la ciudad de Chascomús. La novedad se conoce luego de un caso similar registrado en la lindera localidad de Ranchos y semanas después de otros contagios confirmados en el distrito de General Madariaga.

Según se informó oficialmente, el virus fue detectado en un pequeño número de aves de traspatio que se encontraban en una quinta privada y que no estaban destinadas a la comercialización. Tras la confirmación del caso, el organismo nacional activó de inmediato el protocolo sanitario correspondiente para evitar la propagación de la enfermedad.

Alarma regional por grive aviar

Tras el resultado positivo, el SENASA inició las acciones sanitarias previstas y en las próximas horas se realizará una reunión entre autoridades locales y representantes del organismo para coordinar medidas de seguimiento y control.

En paralelo, el área de epidemiología municipal tomó contacto con las personas vinculadas al lugar donde se detectaron las aves para brindar acompañamiento y recomendaciones preventivas.

Se suceden los casos de influenza aviar en provincia de Buenos Aires.

Los riesgos y cómo se contagia la influenza aviar

Desde la Secretaría de Salud Pública de la municipalidad de Chascomús remarcaron que la influenza aviar no se transmite a las personas a través del consumo de carne de pollo ni de subproductos avícolas como los huevos, por lo que no existe riesgo en ese sentido para la población.

No obstante, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones preventivas, entre ellas evitar el contacto con aves o animales silvestres enfermos o muertos, no tocar superficies que puedan estar contaminadas con secreciones o heces de aves y mantener a las mascotas bajo control en zonas donde puedan existir focos.

En el caso de quienes crían aves de traspatio, se aconseja mantenerlas en espacios protegidos para impedir el contacto con aves silvestres, utilizar ropa exclusiva para su cuidado, desinfectar periódicamente las instalaciones y evitar que animales silvestres accedan a fuentes de agua o alimento.

Consejos sanitarios

Asimismo, desde el área sanitaria recordaron la importancia de seguir las medidas generales para prevenir infecciones respiratorias, como lavarse frecuentemente las manos, cubrirse al toser o estornudar, ventilar los ambientes y no asistir a actividades laborales o educativas en caso de estar enfermo.

Finalmente, si bien no existe una vacuna específica contra la influenza aviar, las autoridades recomiendan la vacunación antigripal en los grupos de riesgo, como parte de las estrategias de prevención de enfermedades respiratorias. La situación continuará siendo monitoreada por los organismos sanitarios, que informarán cualquier novedad a la comunidad.