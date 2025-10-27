Cuatro de 27: ¿en qué municipios de la 5° sección electoral bonaerense ganó Fuerza Patria?

El estreno de la boleta única de papel dejó buenos resultados para LLA.

En el marco de las elecciones legislativas celebradas este domingo en toda la Argentina, el triunfo nacional de La Libertad Avanza se replicó en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires: de las 135 comunas existentes en territorio bonaerense, un total de 99 quedaron bajo dominio predominante del partido que lidera el presidente Javier Milei.

Dividida en ocho jurisdicciones electorales, la provincia de Buenos Aires está conformada en su quinta sección por 27 municipios, con el partido de General Pueyrredon como el más importante por su caudal de votos.

En ese marco regional vinculado al este y sudeste del territorio bonaerense, la victoria de La Libertad Avanza también se propagó con contundencia: en apenas cuatro de esas 27 comunas pudo imponerse el peronismo vía el espacio de Fuerza Patria.

Las cifras son contundentes, particularmente luego de lo vivido hace poco más de 45 días, cuando en el marco de las elecciones del 7 de septiembre el movimiento liderado por el gobernador Axel Kicillof había logrado salir victorioso en la mayoría de las comunas de la región.

El mapa de la provincia de Buenos Aires en la elección a diputados.

Los cuatro municipios de la 5° sección electoral en donde sí ganó Fuerza Patria

Entre los cuatro distritos en donde el peronismo fue el espacio más elegido en la región figuran Castelli, General Guido, General Paz y Rauch.

En Castelli la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza resultó mínima: mientras que el PJ se quedó con el 44,42%, el partido del presidente Milei llegó al 44,12%. Después de eso, en General Guido , Fuerza Patria obtuvo el 45,68% por sobre el 40,98% de La Libertad Avanza. Para el caso del distrito de General Paz , allí Fuerza Patria obtuvo el 47,02% y aventajó a La Libertad Avanza por poco más de 4 puntos: el espacio libertario reunió el 42,67% de los votos. Finalmente en Rauch , el peronismo se quedó con el 44,10% del interés del electorado mientras que LLA llegó el 39,71% de los sufragios.

Las otras comunas bonaerenses en donde Fuerza Patria fue la más elegida

El universo de 36 comunas en donde Fuerza Patria fue el espacio más elegido quedó conformado por los distritos de Las Heras, Almirante Brown, Avellaneda, Baradero, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Tejedor, Colón, Ensenada, Ezeiza, Florencio Varela, Gral. Pinto, Gral. Rodríguez, Gral. San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pila, Pilar, Perón, Quilmes, San Fernando, San Vicente y Zárate.