Kicillof inauguró una nueva Casa de la Provincia: es la N°16

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la inauguración formal de la Casa de la Provincia en el municipio de General Paz, donde además firmó convenios para la construcción de 35 nuevas viviendas en el distrito. Fue junto a su jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Juan Manuel Álvarez.

A partir de una inversión de $3.056 millones, la sede permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, cuenta con delegaciones de los ministerios de Trabajo, de Salud, de Mujeres y Diversidad, de la Dirección General de Cultura y Educación; y con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

La nueva Casa de la Provincia de Gral. Paz, construida con una inversión de inversión de $3.056 millones.

Kicillof: “Tenemos una política no centralista”

En el marco del acto, Kicillof sostuvo: “Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”. “El domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”, agregó.

“Esta es la Casa de la Provincia número 16 que inauguramos para centralizar los trámites y facilitarle el día a día a los vecinos del interior: vamos a seguir por este camino, tenemos una política no centralista, de presencia territorial y de respecto a cada territorio”, expresó el Gobernador.

Por su parte, Álvarez Rodríguez remarcó: “Trabajamos día a día para construir un Estado cercano, accesible y que pueda prestar servicio a los y las bonaerenses: cada Casa de la Provincia es un ejemplo concreto de eso”. “Nosotros queremos una Provincia para todos y todas porque estamos convencidos que hay otro camino posible”, añadió.

El intendente Juan Manuel Álvarez junto al gobernador.

Viviendas para General Paz

Durante la jornada en General Paz, se firmaron convenios para la construcción de 35 nuevas viviendas, de las cuales 12 serán destinadas a adultos mayores.

En tanto, con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, se rubricó un convenio para la construcción del cordón cuneta en el barrio Villa Ramallo; y se firmó un acta compromiso para brindar financiamiento a la primera etapa de la obra de pavimento urbano en el barrio Nuevo.

Finalmente, Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, entregaron una pala cargadora frontal destinada a tareas de mejora en caminos rurales. En tanto, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, se presentaron nuevos patrulleros y motos para fortalecer la prevención y el combate del delito en el distrito.

Kiciloff a su paso por Gral. Paz.

Por último, Kicillof sostuvo: “Javier Milei todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas y volvió a vetar la ley de financiamiento a las universidades y la emergencia para el Garrahan: se lo decimos una vez más, no puede seguir maltratando al pueblo”. “Los y las bonaerenses seguimos esperando que el presidente respete a los jubilados, a las universidades, a la industria y al trabajo: sólo así puede hacerse grande un país”, concluyó.

“En la provincia tenemos una gestión que no solo funciona como una red, sino que además transforma y mejora las condiciones de vida de los vecinos: en las elecciones se eligió el camino de más obra pública, más salud, más educación y más seguridad garantizada por el Estado”, subrayó el intendente Álvarez.