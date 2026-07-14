Fin de una era: una emblemática marca de zapatillas deja de fabricar en Argentina y despedirá a la mayoría de sus empleados

La histórica marca de zapatillas John Foos cerrará su planta de Beccar y dejará de fabricar en la Argentina para reconvertirse en una empresa importadora. La decisión pone fin a más de cuatro décadas de producción nacional y provocó una fuerte reducción de personal, que pasó de unos 400 empleados en 2023 a apenas 50 en la actualidad.

La compañía resolvió modificar su modelo de negocios y abastecerse con productos fabricados en países asiáticos, principalmente Vietnam y Tailandia. Según trascendió, el cambio responde a un escenario marcado por la caída de la actividad económica, el incremento de los costos industriales y las dificultades para sostener la producción nacional en condiciones competitivas.

Se prevén más desvinculaciones en las próximas semanas.

Qué pasará con los empleados y la producción de John Foos

La reconversión tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. De acuerdo con la información difundida, John Foos pasó de contar con unos 400 trabajadores en 2023 a apenas 50 en la actualidad, luego de un proceso gradual de reducción de personal que incluyó desvinculaciones y la no renovación de contratos.

Trabajadores de la empresa señalaron que el cambio comenzó hace tiempo con la importación de partes para ensamblar en el país, aunque posteriormente las zapatillas empezaron a llegar completamente terminadas desde Asia. Finalmente, a fines de abril, la firma comunicó que cesaría de manera definitiva la fabricación en la planta de Beccar y mantendría únicamente sectores administrativos.

El anuncio del cese de la producción nacional se produjo en abril.

El cierre de la planta de John Foos vuelve a poner en debate la situación que atraviesa la industria nacional y las dificultades que enfrentan numerosas empresas para sostener la producción local. Mientras avanzan las negociaciones por las desvinculaciones del personal, la marca iniciará una nueva etapa centrada exclusivamente en la importación y comercialización de sus productos.