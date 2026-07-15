Un hombre murió en ruta 75 tras chocar su auto contra un árbol

La zona de la tragedia en ruta 75 con los bomberos, el personal de salud, la policía y el auto siniestrado. (Foto diario4v.com)

Un hombre de 46 años, con domicilio en la ciudad de San Cayetano, falleció como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 75, a la altura del kilómetro 37. El vehículo que conducía salió de la calzada y terminó impactando contra un árbol ubicado sobre la banquina.

El episodio, que tuvo lugar durante el último fin de semana, fue advertido a través de un llamado al sistema de emergencias, lo que motivó la intervención de efectivos de la estación de policía comunal de San Cayetano, de bomberos voluntarios y de personal de salud. Al llegar al lugar, los equipos de rescate encontraron un Peugeot 207 con importantes daños materiales tras el fuerte impacto.

El hombre viajaba solo por ruta 75

Las primeras actuaciones indican que, por causas que aún no fueron establecidas, el conductor perdió el dominio del automóvil, se despistó y colisionó frontalmente contra un árbol situado al costado de la ruta. El hombre viajaba solo y quedó atrapado en el interior del habitáculo debido a la violencia del choque.

Instantes más tarde arribó una ambulancia del hospital municipal de San Cayetano. No obstante, el médico de guardia confirmó que la víctima ya había fallecido antes de recibir asistencia, por lo que se constató el deceso en el lugar del hecho.

Autopsia en Necochea y averiguación de causales de muerte

Mientras policías y bomberos trabajaban en la preservación de la escena, peritos de la policía científica de Necochea realizaron los relevamientos correspondientes, incluyendo pericias mecánicas y planimétricas que serán incorporadas al expediente judicial para reconstruir la dinámica del accidente.

Una vez concluidas las tareas periciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Necochea, donde se practicará la autopsia dispuesta por la Justicia. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 3 del Departamento Judicial de Necochea, en el marco de una causa iniciada por averiguación causales de muerte, con el objetivo de determinar qué originó el despiste que derivó en el fatal desenlace.