Impactante vuelco de un camión que transportaba pollos en ruta 2: hubo corte total y largas demoras

El siniestro en ruta 2 ocurrió este sábado en torno a las 4 de la madrugada.

Un camión que transportaba pollos protagonizó un siniestro vial este sábado en la madrugada a la altura del kilómetro 203 de ruta 2, en jurisdicción de Dolores, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación en sentido hacia Mar del Plata y generó importantes demoras.

Tras un llamado de alerta acontecido en torno a las 4 de la madrugada, dos dotaciones de bomberos acudieron al lugar y constataron que el vehículo había despistado y posteriormente volcado su cabina sobre la calzada.

El conductor del camión siniestrado en ruta 2 fue derivado al hospital de Dolores.

Al arribar los equipos de emergencia, el conductor ya se encontraba fuera del habitáculo. Presentaba escoriaciones y una lesión en el cráneo, cuya gravedad no había sido determinada en ese momento. Posteriormente fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al hospital municipal San Roque de Dolores para su evaluación y atención.

Como consecuencia del siniestro, la mano ascendente de la ruta 2 permaneció totalmente cortada, mientras que en el sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se redujo la circulación al carril interno.

Por el siniestro del camión la ruta 2 quedó cortada durante seis horas.

Para mantener la circulación vehicular, personal de la policía vial implementó un bypass que desvió a los vehículos que viajaban hacia la costa atlántica desde la ruta 2 con salida por la ruta 63.

Las tareas de asistencia, remoción del vehículo y ordenamiento del tránsito se extendieron durante varias horas. Finalmente, la circulación sobre la ruta 2 quedó normalizada minutos después de las 10 de la mañana.