Impactante vuelco de un camión que transportaba pollos en ruta 2: hubo corte total y largas demoras
El conductor sufrió lesiones y fue trasladado al hospital de Dolores. El tránsito hacia Mar del Plata permaneció interrumpido hasta después de las 10 de la mañana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un camión que transportaba pollos protagonizó un siniestro vial este sábado en la madrugada a la altura del kilómetro 203 de ruta 2, en jurisdicción de Dolores, lo que obligó a interrumpir completamente la circulación en sentido hacia Mar del Plata y generó importantes demoras.
Tras un llamado de alerta acontecido en torno a las 4 de la madrugada, dos dotaciones de bomberos acudieron al lugar y constataron que el vehículo había despistado y posteriormente volcado su cabina sobre la calzada.
Al arribar los equipos de emergencia, el conductor ya se encontraba fuera del habitáculo. Presentaba escoriaciones y una lesión en el cráneo, cuya gravedad no había sido determinada en ese momento. Posteriormente fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al hospital municipal San Roque de Dolores para su evaluación y atención.
Como consecuencia del siniestro, la mano ascendente de la ruta 2 permaneció totalmente cortada, mientras que en el sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se redujo la circulación al carril interno.
Para mantener la circulación vehicular, personal de la policía vial implementó un bypass que desvió a los vehículos que viajaban hacia la costa atlántica desde la ruta 2 con salida por la ruta 63.
Las tareas de asistencia, remoción del vehículo y ordenamiento del tránsito se extendieron durante varias horas. Finalmente, la circulación sobre la ruta 2 quedó normalizada minutos después de las 10 de la mañana.
Leé también
Temas