"Un partido puede ser el disparador": desde el Higa alertan por el aumento de cuadros cardíacos durante el Mundial

Los nervios, la ansiedad y la tensión forman parte de un combo al que la Selección argentina nos tiene acostumbrados desde que arrancó el Mundial 2026. Cada partido moviliza a millones, pero el ritual futbolero puede convertirse también en un riesgo para la salud.

Cuando se combinan antecedentes cardiovasculares y los excesos propios de las reuniones entre familiares y amigos pueden registrarse cuadros cardíacos. Así lo confirmó la directora asociada del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Alejandra García en diálogo con Extra FM 102.1.

"Estamos institucionalmente atentos y en una tensa espera", expresó la directora García.

García explicó que un partido no provoca por sí solo un infarto, pero sí puede actuar como un desencadenante en personas predispuestas. Según indicó, "la suma del estrés con un montón de condicionantes previos actúa como un disparador", que favorece la aparición de infartos o de precordalgias, que es el dolor localizado en la zona del corazón.

La especialista señaló que la fuerte carga emocional que generan estos partidos produce un aumento de la adrenalina y de la presión arterial, dos factores que pueden desencadenar eventos cardiovasculares en pacientes con patologías previas.

El combo que puede aumentar el riesgo

A la intensidad emocional del partido suelen sumarse otros factores que incrementan el riesgo. Las tradicionales picadas, el consumo de alcohol, cigarrillos de más y una hidratación insuficiente conforman, según García, el combo perfecto para quienes ya tienen antecedentes de hipertensión, colesterol alto, obesidad o enfermedades cardíacas.

"Si a la situación de estrés habitual le sumás la juntada, la comida, la bebida y los cigarrillos en los pacientes tabaquistas, obviamente se producen este tipo de situaciones", explicó la médica y remarcó que los pacientes con enfermedades cardiovasculares no deben suspender su medicación durante estas jornadas y recomendó que moderen el consumo de sal, grasas, alcohol y tabaco.

"La suma del estrés con un montón de condicionantes previos actúa como un disparador", explicó la doctora.

Además, indicó que hayq ue mantenerse correctamente hidratados, especialmente cuando hay consumo de bebidas alcohólicas. "Que sean muchos más vasos de agua que vasos de vino", resumió.

Desde el Higa confirmaron que en los últimos partidos de la Selección ya se observó un incremento en las consultas vinculadas con este tipo de cuadros. Frente a ello, el hospital se preparó para responder ante una eventual demanda mayor. "Estamos institucionalmente atentos y en una tensa espera", explicó García y destacó que el sistema público de salud debe anticiparse a este tipo de acontecimientos.

Los síntomas que no deben ignorarse

La médica insistió en que uno de los errores más frecuentes es restarle importancia a las primeras señales que da el cuerpo. Por eso, pidió prestar especial atención al dolor en el pecho, la falta de aire, los desmayos o los dolores de cabeza intensos, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares. "No hay que minimizar esos síntomas", advirtió.

Ante cualquiera de esas manifestaciones, recomendó apartarse de la situación de estrés y comunicarse de inmediato con el 107 para que el paciente sea evaluado y, en todo caso, trasladado a una guardia. También aconsejó hacer pequeñas pausas durante el partido cuando la tensión resulte excesiva. Respirar profundamente, intentar relajarse por unos moments y luego retomar el encuentro puede ayudar a interrumpir la respuesta fisiológica que genera el estrés.

Recomendó que las personas con antecedentes cardíacos moderen el consumo de sal, grasas, alcohol y tabaco.

García destacó el trabajo que realiza el personal del Higa en estos casos. Explicó que existe un dispositivo preparado para responder ante el aumento de consultas y remarcó el compromiso de los equipos de salud, que muchas veces acuden fuera de su horario laboral para colaborar en situaciones de emergencia. "Solo tengo palabras de agradecimiento", valoró.

En síntesis, García no apuntó a que se deje de disfrutar del Mundial, si no que instó a hacerlo con responsabilidad: controlar los factores de riesgo, evitar los excesos y consultar rápidamente ante cualquier síntoma puede prevenir consecuencias graves.