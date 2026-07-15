"Salten todos para ganarle al que no salta": el emotivo video de la Selección en la previa de Inglaterra

Horas antes de la semifinal del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino publicó en X un video que no busca la neutralidad ni la tibieza: apela directamente a la identidad futbolera argentina, a su memoria afectiva y a un clásico que excede cualquier análisis táctico. El spot, titulado “Salten todos”, se volvió viral en minutos y se instaló como el contenido dominante de la previa del duelo con Inglaterra, un partido que siempre se juega en más de una cancha.

La pieza arranca con una orden que funciona como consigna y como guiño generacional: “Salten. Salten todos para ganarle al que no salta. Desde donde estén.”





La frase remite al histórico canto de tribuna “el que no salta, es un inglés”, pero la AFA lo resignifica: no es un ataque, sino una invitación a participar del ritual colectivo. En tiempos de hiperconectividad, el salto funciona como gesto mínimo de pertenencia: una forma de jugar el partido sin estar en Atlanta.

Aunque Lionel Scaloni insiste en bajar la tensión “es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa”, el cruce con Inglaterra siempre activa capas que exceden lo deportivo: Malvinas, México 86, la rivalidad simbólica y la liturgia de la hinchada.

El video no menciona nada de eso explícitamente, pero lo sugiere todo. La AFA evita la confrontación directa y elige la épica futbolera como terreno común, un modo de convocar sin encender conflictos.