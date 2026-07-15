Argentina se enfrenta a Inglaterra en el Mundial 2026 y los colectivos circularán con normalidad. Foto de archivo 0223.

En la previa del encuentro entre la Selección Argentina e Inglaterra, los vecinos de Mar del Plata buscan conocer si el servicio de colectivos sufrirá modificaciones, ante el anuncio de paros en otras regiones del país.

Por eso, desde el área de Transporte provincial confirmaron que en Mar del Plata los colectivos funcionarán con normalidad durante toda la jornada, sin suspensiones ni cambios en los recorridos.

Argentina se enfrenta a Inglaterra en el Mundial 2026 y los colectivos circularán con normalidad. Foto de archivo 0223.

Esta confirmación toma relevancia dado que en provincias como La Rioja se decidió suspender temporalmente la circulación de colectivos mientras dure el partido, retomando el servicio una vez finalizado el encuentro.

Por otro lado, las escuelas de Mar del Plata permanecerán abiertas con normalidad. Además, algunas instituciones han organizado actividades especiales para que los alumnos puedan seguir el partido de la Selección durante la jornada escolar, descartando cualquier tipo de suspensión de clases.

Colectivos en Mar del Plata: cómo funcionarán durante el partido de Argentina

De esta manera, quienes necesiten desplazarse para trabajar, estudiar o realizar otras actividades podrán hacerlo sin inconvenientes, ya que el transporte público mantendrá su cronograma habitual. Aunque se espera que la cantidad de pasajeros disminuya durante el partido, no habrá interrupciones en el servicio.

Para quienes deseen ver el partido en un espacio especialmente acondicionado, la Ciudad Cultural BrewHouse Puerto ofrece una pantalla gigante para seguir el encuentro que comenzará a las 13 horas. El predio abrirá desde las 11 con actividades previas y promociones especiales, siendo un punto de encuentro ideal para familias, grupos de amigos y simpatizantes de la Scaloneta. La dirección es Diagonal Garibaldi 4830, y la organización recomienda reservar lugar anticipadamente a través de cultutickets.