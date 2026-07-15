Naufragios, progreso, inmigrantes y Malvinas: la historia de La Playa de los Ingleses de Mar del Plata

A fines de 1800, cuando la llegada del ferrocarril hizo que Mar del Plata se perfile como una ciudad turística para la clase alta, la zona que hoy conocemos como Playa Varese era la predilecta por los inmigrantes británicos que llegaban a la ciudad para trabajar en la construcción de las vías ferroviarias.

A fines de 1800, cuando la llegada del ferrocarril hizo que Mar del Plata se perfile como una ciudad turística para la clase alta, la zona que hoy conocemos como Playa Varese era la predilecta por los inmigrantes británicos que llegaban a la ciudad para trabajar en la construcción de las vías ferroviarias.

Durante aproximadamente una década, los trabajadores convivieron en la ciudad con las familias acaudaladas que construyeron sus villas de veraneo en Mar del Plata y, a modo de identificación, denominaban ese sector de la playa conocida como “Playa de los Ingleses”.

Aunque hay quienes sostienen que fue en Varese donde ocho de los marineros ingleses que formaban parte de la expedición MS Warner desembarcó tras el naufragio y que, fue en esa zona donde se dedicaban a la caza de lobos marinos para sobrevivir hasta que dos de los náufragos fueron asesinados por los aborígenes liderados por el cacique Cangapol, otros dos fueron tomados como cautivos y cuatro fueron prisioneros de los españoles y ese es el verdadero origen de la denominación de “Playa de los ingleses”.

Esta creencia fue desestimada por diversos investigadores. En su ensayo “Náufragos e imperios de ultramar. El naufragio de la Warger y el discurso británico en la representación de la Patagonia Occidental Insular (1741-1768)” Carmen Channing Eberhard sostiene que los tripulantes llegaron a Mar del Sur.

Cuando estalló la Guerra de Malvinas, la Playa de los ingleses cambió de nombre siguiendo la política oficial, que entre otras cosas prohibía la música en inglés, y pasó a denominarse “Luis Varese” en conmemoración del empresario gastronómico hotelero genovés que había levantado el Hotel Centenario, un edificio de lujo de estilo europeo clásico con 120 habitaciones que funcionó hasta la década del 70, cuando lo demolieron.

Naufragios, progreso, inmigrantes y Malvinas: la historia de La Playa de los Ingleses de Mar del Plata

La elección del nombre de la playa fue un homenaje al empresario que llegó a Mar del Plata en 1895, cuando tenía 20 años en busca de nuevos horizontes y, tras años de trabajo como empleado gastronómico decidió fundar el Hotel Centenario en 1908 que contaba con un restaurante y un salón de té.

Con el paso del tiempo, Varese y, posteriormente sus hijos, le realizaron modificaciones al hotel hasta que en la década del '40 fue intervenido. En 1978, Mar del Plata fue una de las sedes del Mundial '78 y, como parte del proceso de embellecimiento del paseo costero, el gobierno de facto decidió dinamitar el hotel que dependía del Estado, dejando solo el recuerdo de uno de los hoteles más prestigiosos de la alta sociedad.