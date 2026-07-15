Una cita con la historia: Argentina va por la final ante Inglaterra

La selección Argentina se enfrentará este miércoles con su par de Inglaterra, en un duelo con muchísima historia, en busca de un lugar en la gran final del Mundial 2026. El encuentro, que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, está programado para las 16 y se podrá ver a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. El árbitro designado fue el estadounidense Ismail Elfath.

La Selección argentina llega a este encuentro envuelta en dudas, ya que viene de sufrir mucho en sus últimos partidos. En 16avos de final le ganó en tiempo extra a Cabo Verde, en octavos le dio vuelta un 2-0 de manera milagrosa a Egipto y en su última presentación, en cuartos ante Suiza, también necesitó de los 120 minutos para hacerse con la victoria. La gran figura argentina en este Mundial 2026 es Lionel Messi, que con 39 años sorprende al mundo y lidera la tabla de goleadores junto con el francés Kylian Mbappé, con ocho anotaciones cada uno. Además, entregó dos asistencias. a buena noticia para los dirigidos por Lionel Scaloni está relacionada a los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez, quienes venían con el arco cerrado y pudieron convertirle a Suiza.

Inglaterra, por su parte, llega con la ilusión al máximo y con el gran objetivo de meterse en su primera final en un Mundial después de 60 años. Sus grandes figuras en lo que va de este Mundial son el mediocampista ofensivo Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, quienes anotaron seis goles cada uno.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O´Reilly; Declan Rice y Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Hora: 16 (de Argentina)