El mejor regalo de cumpleaños: Corchito volvió a casa y emocionó a su familia

Tras horas de angustia e intensa búsqueda, la historia de Corchito tuvo el desenlace que todos esperaban. El perro, que había desaparecido el lunes por la tarde de su casa ubicada en un PH de la calle Tucumán, entre Pringles y O'Higgins, fue encontrado por personas que lo llevaron a una veterinaria y lograron contactar a su dueño para que pudiera regresar a su hogar.

Marcelo, su propietario, contó que el reencuentro se produjo este miércoles al mediodía, luego de que quienes habían encontrado a Corchito reconocieran el caso a partir de la difusión de la noticia. "Me llamaron al mediodía porque vieron la noticia y ya estamos juntos por ver el partido", relató con emoción a 0223.

"Fue el mejor regalo de cumpleaños que tuve. No fue el día, pero hoy estamos felices. Tiene mucha alegría porque volvió a casa", expresó Marcelo, todavía conmovido por el regreso de quien considera un integrante más de su familia.

El hombre también destacó el gesto de las personas que encontraron a Corchito y no dudaron en asistirlo. "Gracias a Dios lo encontró buena gente, lo llevaron al veterinario y vino con regalitos", contó. Además, recordó el instante en que confirmó que se trataba de su perro: "Me llamaron y después me mandaron un video. Apenas lo vi supe que era Corchito".

La desaparición había ocurrido el lunes por la tarde, luego de que desconocidos rompieran el alambrado de la vivienda. Aunque dentro de la casa no faltaba absolutamente nada, Corchito ya no estaba. En ese momento, ningún vecino pudo aportar datos concretos, aunque una mujer recordó haber escuchado, alrededor de las 18, a Cooper —otro de los perros de Marcelo— ladrar desesperadamente mientras veía a los animales correr del patio hacia el frente de la casa y viceversa. Por eso, la familia creía que la desaparición se había producido entre las 18 y las 20.

Marcelo vive solo con sus tres perros y nunca ocultó el fuerte vínculo que mantiene con ellos. "Ellos son mi familia, son como mis hijos. Duermen conmigo, tienen sus cuchas, un patio y salen a pasear todos los días", había explicado durante la búsqueda, reflejando la angustia que significó la ausencia de Corchito.

Con el reencuentro, esa preocupación quedó atrás. Gracias a la solidaridad de quienes decidieron ayudar y al alcance que tuvo la difusión del caso, Corchito volvió a ocupar su lugar en el hogar. La historia terminó de la mejor manera: con una familia nuevamente completa y la certeza de que, cuando la comunidad se involucra, la esperanza puede convertirse en un final feliz.