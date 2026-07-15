Mar del Plata celebra el Día del Amigo con una fiesta solidaria a beneficio de Venezuela y Thiago Vera

El Día del Amigo tendrá este año un costado solidario en Mar del Plata. El próximo 20 de julio, el Club de Danza Alma de Bailarín convertirá su tradicional fiesta de disfraces en una jornada para ayudar a dos causas que conmueven a la ciudad: las familias afectadas por la situación que atraviesa Venezuela y Thiago Vera, uno de los jóvenes heridos en el accidente ocurrido en el Skatepark.

La celebración se realizará de 17 a 20 en el Club San José. La entrada tendrá un valor de $3.000 y la totalidad de lo recaudado será destinada a ambas iniciativas. Como en cada edición, el encuentro será a la canasta, por lo que los asistentes podrán llevar algo para compartir durante la tarde.

La jornada será el 20 de julio en el Club San José.

"Es un encuentro pensado para compartir y disfrutar como comunidad. Cada familia lleva algo para comer o tomar y entre todos armamos una gran fiesta", contó Mariana, profesora y organizadora del evento, en diálogo con 0223.

El Club de Danza Alma de Bailarín trabaja con adolescentes y jóvenes con discapacidad a través de propuestas de baile y entrenamiento funcional. Aunque ellos serán los protagonistas de la jornada, la invitación está abierta a toda la comunidad.

Habrá disfraces, sorteos y una convocatoria abierta a emprendedores, artistas y vecinos que deseen colaborar con donaciones

Además de recaudar fondos, los organizadores buscan que la fiesta se convierta en un espacio de encuentro y participación. Por eso, convocan a emprendedores, artistas y vecinos que quieran sumarse de distintas maneras.

"Quienes tengan un emprendimiento pueden donar algún producto para realizar sorteos. También invitamos a maquilladores, animadores, músicos o bandas que quieran aportar su talento para que todos puedan disfrutar de una tarde diferente", explicó Mariana.

a entrada tendrá un valor de $3.000 y la totalidad de lo recaudado será destinada a ambas iniciativas.

La decisión de darle un perfil solidario al tradicional festejo surgió debido a que "muchas de las familias que forman parte de nuestro club son venezolanas y viven con mucha angustia la situación que atraviesa su país. Nos manifestaron su deseo de ayudar, pero no sabían cómo hacerlo", relató.

A partir de esa inquietud, comenzaron a organizar una propuesta que involucrara a toda la comunidad. "Pensamos que podíamos unir esfuerzos para generar un verdadero impacto. Muchas familias ya se comprometieron a donar productos de sus emprendimientos, como acolchados, carteras y otros artículos para los sorteos", agregó.

Como en cada edición, el encuentro será a la canasta.

La otra causa que decidieron acompañar es la de Thiago Vera, uno de los jóvenes que resultó gravemente herido tras el accidente ocurrido en el Skatepark. "Esperamos que, cuando mejore, los fondos recaudados puedan servirle para afrontar las necesidades que tenga en ese momento", expresó la organizadora.

Finalmente, Mariana invitó a toda la comunidad marplatense a sumarse a la propuesta y destacó el espíritu que dio origen al evento. "Estas son dos causas que nos conmueven profundamente como marplatenses y que nos invitan a comprometernos. Ojalá podamos demostrar, una vez más, que cuando una comunidad se une puede hacer una gran diferencia", concluyó.