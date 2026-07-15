Clima fuerte en Atlanta: la gente se hace sentir con silbidos y abucheos
Apenas pisó el campo de juego para el reconocimiento el equipo inglés, los hinchas argentinos se hicieron sentir. La devolución llegó cuando "Dibu" Martínez entró a hacer la entrada en calor.
15 de Julio de 2026 15:48
Por Redacción 0223
PARA 0223
Como era de esperarse y por primera vez en este mundial, estadio dividido casi en la misma cantidad por argentinos e ingleses que se hacen sentir y le muestran su encono al rival. En la transmisión se ve claramente la estruendosa silbatina y los abucheos de un lado y del otro cuando alguno pisó el campo de juego. Se viene el partido.
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