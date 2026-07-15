EN VIVO ¡LA HORA JUEZ! Argentina a minutos de la final del mundo

Los once que eligió Scaloni para jugar el encuentro ante Inglaterra.

Minuto a minuto

Con un clima impresionante en el estadio de Atlanta, Argentina e Inglaterra buscan un lugar en la final.

24' Pausa de hidratación. Hasta acá todo muy parejo, sin ocasiones de gol pero con pierna fuerte, roces y cruces entre los jugadores.

39' La única situación de gol en la etapa inicial fue un remate de Enzo Fernández que se fue apenas encima del ángulo derecho.

16.48 Final del primer tiempo en Atlanta

Segundo tiempo en marcha

2' Lo tuvo Julián por duplicado, respondió Pickford.

9' La jugaron de derecha a izquierda, se "durmió" Molina y Gordon abrió el marcador.

11' Casi responde rápido Argentina. Simeone tardó mucho en definir y lo cortaron justo.

23' Lo tiene en un arco Argentina a Inglaterra. Centro de Messi, cabezazo de Nico González, excelente respuesta de Pickford.

28' Increíble. Gran centro de De Paul, cabezazo de Mac Allister y el palo le negó la igualdad.

41' Un gol que hizo explotar un país. Córner corto, Messi para Enzo, Enzo para Messi, Messi para Enzo y el "24" con un derechazo inolvidable.

47' Probó Alexis y pegó en el palo. Quedó el rebote, aceleró Messi, metió un centro de derecha y Lautaro Martínez hizo el gol de su vida para poner el 2 a 1 en Atlanta.