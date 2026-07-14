"No más motos": lanzan una campaña para concientizar por los "cortes" en los festejos y piden controles de Tránsito

Las explosiones de motos tienen un impacto devastador en las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) debido a la hipersensibilidad auditiva.

Con la mira puesta en un festejo masivo en caso de que la Selección Argentina avance a la final del Mundial, familias y distintas organizaciones impulsaron una campaña para concientizar sobre el impacto que generan las motos y los ruidos excesivos, con especial foco en las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras con hipersensibilidad auditiva.

Bajo la consigna "Yo no quiero motos en los festejos de Argentina", la iniciativa propone reducir la presencia de estos rodados en las posibles celebraciones y llama a reflexionar sobre las consecuencias que provocan los escapes modificados, las aceleraciones y las explosiones que suelen repetirse después cada triunfo del conjunto nacional.

El flyer, ilustrado con la imagen de un niño tapándose los oídos, resume el reclamo con la frase "No más motos" y enumera cuatro consignas: "No al ruido, no a los cortes, no al miedo y no al descontrol".

Impulsan una campaña para promover festejos de la Selección sin motos ni ruidos molestos.

Además, el pedido exige una mayor intervención de las autoridades municipales. "Esperamos que Tránsito haga algo al respecto en el próximo festejo", expresa el mensaje, que concluye con un pedido de "orden, respeto y seguridad para disfrutar todos".

La campaña comenzó a difundirse en la previa a la semifinal frente a Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16, y busca llevar conciencia luego de que este tipo de situaciones se repitan durante cada festejo en el Monumento a San Martín.

¿Está prohibido en Mar del Plata?

Aunque no se menciona en la publicación, el Concejo Deliberante aprobó en abril de 2024 una ordenanza que prohíbe la circulación de motos con caños modificados, pero parece no cumplirse, teniendo en cuenta los antecedentes del Mundial.

La normativa establece la prohibición de la circulación de motociclistas que no posean caño de escape homologado o que haya sido modificado para realizar los conocidos como “cortes”, es decir, las explosiones de impacto por aceleración.

Conforme a la ordenaza, los vehículos que circulen en infracción deberán ser secuestrados por el personal municipal, mientras que el titular del vehículo tendrá que reinstalar un caño de escape homologado para recuperar la moto.