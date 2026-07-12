¿Se despide la lluvia? Qué anuncia el pronóstico del tiempo para este domingo

Tras un sábado marcado por las precipitaciones y el triunfo de la Selección Argentina, que consiguió el pase a las semifinales, Mar del Plata cerrará el fin de semana con bajas temperaturas y sin lluvias previstas para la mitad del día.

La mañana comenzó con lloviznas, 6 grados de temperatura y una humedad del 99%. Además, el viento sopla desde el sector sur a una velocidad de 19 kilómetros por hora, sin ráfagas de consideración.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para el resto del domingo se espera una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 10. Durante la mañana persistirán las lloviznas, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y, hacia la noche, se presentará algo más despejado. En ese momento, el viento rotará al sector sudoeste.





De cara al inicio de la semana, el frío continuará siendo protagonista. Se esperan jornadas con bajas temperaturas que no superarán los 15 grados y, por el momento, el SMN no anuncia nuevas lluvias para los próximos días.