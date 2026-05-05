Convocan a una marcha frente a Ioma: "Justicia por mi mamá que murió entre abandono y deshumanización"

La historia de Silvia González conmovió a quienes vieron la noticia y la leyeron, por supuesto que le dolió a su entorno y los afiliados a Ioma empatizaron con el hecho. Coinciden en las irregularidades de la mutual y organizaron una marcha para reclamar al respecto.

Se autoconvocaron para manifestarse el miércoles 13 de mayo a las 11 en la delegación Ioma Mar del Plata (Independencia al 2700). "Convocamos a afiliados, medios de comunicación y a toda la comunidad a visibilizar la desprotección, exigir justicia y defender el derecho a la salud", dice la difusión en X (ex Twitter).

Afiliados manifestarán frente a Ioma.

Un infarto, días sin la atención necesaria y la muerte

Silvia Nancy González tenía 56 años, sufrió la afección cardíaca y estuvo tres días sin el adecuado traslado: necesitaba estar en Unidad Coronoria y, tras idas y vueltas, la llevaron a La Plata. "El día lunes 27 de abril mi mamá sufrió un infarto. Se le solicitó a Ioma su traslado a una clínica que contara con Unidad Coronaria. En lugar de resolverlo la mandaron a un sanatorio con una terapia intensiva precaria", relató su hija, Sol.

Desde entonces hasta el jueves 30 de abril a Sol le pidieron plata para la comida y el traslado, se desvaneció por la angustia y la lucha constante, padeció la falta de recursos del sanatorio en Mar del Plata que tuvo internada a su madre (en terapia intensiva, sin Unidad Coronaria).

"El jueves 30 de abril por la mañana finalmente llegó una ambulancia equipada para el traslado. Sin embargo, el equipo médico constató en ese momento que mi mamá estaba intubada, información que el sanatorio no había comunicado previamente. Al dar aviso a la clínica de destino, informaron que la cama ya había sido ocupada, dejando nuevamente a mi mamá sin lugar", siguió Sol. Esa misma tarde viajó Silvia, pero le dijeron a su hija que no iba a pasar la noche. Falleció.

Luego de velar sola a su madre en la capital bonaerense, Sol regresó a Mar del Plata. "Pedí ayuda y nadie respondió a tiempo. Hoy mi dolor se transforma en un pedido de justicia", expresó.