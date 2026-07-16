Por tercera rueda consecutiva, el dólar en el Banco Nación cerró debajo de los $1.500

El dólar oficial subió por segunda jornada consecutiva este jueves 16 de julio. En el segmento mayorista, el dólar trepó $1,50 a $1.476. Pese al rebote, la cotización acumula una baja de $6 en lo que va de julio.

En el Banco Nación se mantuvo sin cambios el tipo de cambio minorista en $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta, mientras que el promedio de entidades que realiza el Bcra lo ubicó en $1.495,93.

dólar blue

$1.505 para la compra y a

Por su parte, elopera a

El dólar CCL opera a $1.566,72 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP opera a $1.513,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2.6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.559,16.