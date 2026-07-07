El dólar retomó la senda alcista: a cuánto cerró este martes 7 de julio

El dólar oficial minorista cerró este martes a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.513,04 para la venta.

Por su lado, en cuanto al segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, a la vez que el blue se posicionó en $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, conforme a un relevamiento de Ámbito.

El dólar oficial mayorista subió 5,5$ y se ubicó en $1.492.

En paralelo, el dólar CCL cerró a $1.574,93 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5.6%, al mismo tiempo que el MEP finalizó la jornada a $1.527,01 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

En otro punto, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50, y el dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.566,52, según Bitso.

Y por último, el Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.628, de acuerdo a Binance.