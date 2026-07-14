El dólar oficial anotó su mayor baja diaria desde abril y tocó mínimos de tres semanas

El dólar oficial bajó por cuarta vez en cinco ruedas y ya es más barato que a fines de junio. Este martes 14 de julio anotó su mayor baja diaria desde abril y tocó mínimos de tres semanas.

En el segmento mayorista, la divisa bajó $10,50 a $1.471,50 para la venta y anotó su mayor caída diaria desde el 30 de abril. Con este movimiento, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria se ubicó en 24%, el mayor margen registrado en más de un mes.

El dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.

El dólar oficial minorista cerró a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.500,76 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.

El segundo semestre suele ser un período de menor oferta de divisas.

El dólar CCL cerró a $1.557,91 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%. El dólar MEP cerró a $1.511,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.943,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.556,59.