El Cema suma una Unidad Integral de Epilepsia para mejorar la atención y el seguimiento de pacientes

El Cema incorporó una Unidad Integral de Epilepsia que reunirá a distintas especialidades para mejorar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

La Municipalidad de General Pueyrredon dio un nuevo paso para fortalecer la atención de enfermedades neurológicas al crear la Unidad Integral de Epilepsia en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema), un dispositivo que buscará brindar un abordaje interdisciplinario y continuo para jóvenes y adultos con esta patología. La medida, impulsada por la Secretaría de Salud que conduce Viviana Bernabei, será coordinada por la neuróloga Paula Judewicz y apuntará a mejorar el diagnóstico, el acceso a especialistas y el seguimiento de pacientes, con el objetivo de reducir las crisis epilépticas y favorecer una mejor calidad de vida.

La creación de la unidad quedó formalizada mediante la Resolución 82/2026, publica en las últimas horas en el Boletín Oficial, que reconoce a la epilepsia como una enfermedad neurológica crónica con características y necesidades particulares en cada etapa de la vida, por lo que requiere un tratamiento que vaya mucho más allá del control de las convulsiones.

La novedad se conoció a través de una resolución de la secretaria de Salud, Viviana Bernabei.

En ese sentido, de acuerdo a la resolución, la nueva unidad funcionará como un espacio coordinado para concentrar la atención especializada. Entre sus principales objetivos se encuentran el diagnóstico precoz mediante protocolos estandarizados, el seguimiento longitudinal de los pacientes, la educación para mejorar la adherencia a los tratamientos y el acompañamiento de las familias.

Para ello, el dispositivo reunirá profesionales de neurología clínica y epileptología, psiquiatría, psicología, clínica médica, trabajo social, nutrición, kinesiología y rehabilitación, además de técnicos especializados en estudios electroencefalográficos y video EEG.

La nueva unidad buscará reducir las crisis epilépticas, fortalecer la adherencia a los tratamientos y brindar acompañamiento integral a pacientes y sus familias.

La resolución también fija metas concretas para evaluar el funcionamiento de la unidad, entre ellas lograr una reducción de al menos el 50% en la frecuencia de las crisis a los seis y doce meses de seguimiento, alcanzar niveles de adherencia terapéutica superiores al 80%, disminuir internaciones evitables y fortalecer la articulación con los programas municipales de neurología, salud mental y atención de enfermedades crónicas.

Finalmente, se remarcó que la Unidad Integral de Epilepsia funcionará con los recursos humanos y técnicos ya disponibles en el CEMA, abriendo al puerta igualmente a la participación de profesionales que resulten necesarios para el cumplimiento de los anteriores objetivos.

La iniciativa de la Secretaría de Salud amplía las prestaciones del CEMA con un enfoque interdisciplinario para una de las enfermedades neurológicas más frecuentes.

Una enfermedad extendida

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en todo el mundo, lo que la convierte en una de las enfermedades neurológicas más frecuentes. Se estima que cerca del 80% de los pacientes reside en países de ingresos bajos y medios, y que, con un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, hasta el 70% de las personas puede controlar las crisis.

La epilepsia se caracteriza por una predisposición del cerebro a generar crisis recurrentes, que pueden manifestarse de diferentes maneras: desde convulsiones hasta episodios breves de desconexión, alteraciones sensoriales o movimientos involuntarios. Además del impacto físico, la enfermedad suele estar asociada a dificultades emocionales, sociales y laborales, por lo que los especialistas coinciden en la necesidad de un abordaje integral.