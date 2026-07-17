Colapinto brilló en Bélgica y fue séptimo en la P2

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una muy buena actuación, al finalizar séptimo en la práctica libre 2 del Gran Premio de Bélgica, correspondiente a la décima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto registró un mejor tiempo de 1:47,147 y quedó a un segundo y 203 milésimas del líder de la sesión, que fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes). El argentino, que venía de terminar decimoquinto en la primera práctica libre, exprimió al máximo su Alpine para conseguir séptima colocación y terminar el viernes muy confiado de cara a lo que será este sábado, en el que se llevará a cabo la práctica libre 3 y la clasificación.

La sesión finalizó unos minutos antes de que el cronómetro llegara a cero, ya que su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, chocó cuando quedaban muy pocos minutos por delante y provocó la bandera roja. De esta manera, Gasly cerró un viernes para el olvido que había comenzado con el decimoséptimo en la FP 1 y el decimoctavo lugar en la segunda sesión.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el líder de la FP 2 fue el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien voló en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los más emblemáticos de la categoría, para registrar un tiempo de 1:45,944. En la segunda posición terminó el británico y vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), a 190 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

La actividad en el GP de Bélgica continuará este sábado con la tercera y última sesión de entrenamientos, a las 7:30 de la mañana, donde los pilotos tendrán la última oportunidad para poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que será a las 11 de la mañana.



