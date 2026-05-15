Uthgra: Barrionuevo exige paritarias libres, criticó el ajuste y aseguró que el plan de Milei "fracasó"

Con la presencia de delegados congresales de todo el país, UTHGRA llevó adelante este jueves en el Hotel UTHGRA “Presidente Perón” de Mar del Plata el 61° Congreso General Ordinario de Delegados.

Con la presencia de delegados congresales de todo el país, UTHGRA llevó adelante este jueves en el Hotel UTHGRA “Presidente Perón” de Mar del Plata el 61° Congreso General Ordinario de Delegados, encabezado por el secretario general a nivel nacional, Luis Barrionuevo.

El encuentro reunió, en un marco de unidad y amplia participación, a representantes de las 49 seccionales y delegaciones del país, y contó con la presencia de la conducción de UTHGRA Mar del Plata, encabezada por Pablo Santín.

Con la presencia de delegados congresales de todo el país, UTHGRA llevó adelante este jueves en el Hotel UTHGRA “Presidente Perón” de Mar del Plata el 61° Congreso General Ordinario de Delegados.

Durante la jornada, Barrionuevo reclamó que haya paritarias libres y cuestionó el “brutal ajuste” del gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, se leyó un duro documento contra las políticas económicas del Gobierno nacional y las trabas en las negociaciones salariales desde hace más de dos años, por el fuerte impacto que esto genera en las familias hoteleras y gastronómicas.

Bajo el lema “Los trabajadores no vamos a pagar el ajuste”, el líder de UTHGRA cuestionó la demora en las homologaciones paritarias, rechazó cualquier intento de imponer techos salariales y expresó un fuerte rechazo a las reformas que buscan avanzar sobre derechos laborales históricos.

“No vamos a aceptar techos salariales impuestos desde un escritorio. Las paritarias libres son un derecho del movimiento obrero y no una concesión del poder político de turno. Es inadmisible que mientras se liberan precios, tarifas y costos para los sectores económicos concentrados, se pretenda poner límites únicamente al salario de los trabajadores”, expresa el documento final, en el que además se ratificó el compromiso de todo UTHGRA con la defensa de las paritarias libres, el empleo y la justicia social.

Durante el 61° Congreso General Ordinario de Delegados, Luis Barrionuevo lanzó duras críticas al Gobierno nacional y encabezó un fuerte pronunciamiento en defensa de los salarios.

“Milei ha fracasado”, sentenció luego Barrionuevo en diálogo con la prensa. Reclamó paritarias libres y sostuvo que el presidente no tendrá reelección en 2027. A su vez, destacó la convicción desde el movimiento obrero de “no retroceder ni un solo paso” ni resignar derechos de los trabajadores.

Además, en el marco del Congreso, se realizó un importante anuncio para el futuro de UTHGRA: la decisión de Luis Barrionuevo de conformar un nuevo Consejo Paritario con una mirada más federal, integrado por cuatro representantes nacionales. Entre ellos estará Mar del Plata, que por primera vez tendrá participación directa en las negociaciones salariales nacionales a través de Pablo Santín.

El nuevo esquema también incluirá representantes de Córdoba, Bariloche y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata destacaron que la incorporación de la seccional a este Consejo Paritario nacional será “muy importante para todos los compañeros hoteleros y gastronómicos de la ciudad”, ya que permitirá tener representación directa en la discusión de las paritarias y, en definitiva, en la defensa del salario de los trabajadores y las trabajadoras.

Pablo Santín remarcó además que el congreso se desarrolló en “un ambiente muy importante de camaradería”, con participación total de los delegados congresales de todo el país, algo “muy significativo para seguir defendiendo con legitimidad y en unidad el trabajo, el salario y los derechos de todas las familias hoteleras y gastronómicas”.