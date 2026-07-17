Atrapan a “motochorro” que quiso robar con una réplica de arma de fuego

Un hombre de 33 años acusado de intentar cometer un robo empleando una réplica de arma de fuego fue aprehendido el jueves a la tarde por personal del Grupo de Prevención Motorizada que desarrollaba tareas preventivas en el barrio El Progreso.

El procedimiento se inició luego de que varios automovilistas alertan al personal policial sobre la presencia de dos motocicletas con cuatro ocupantes que estarían intentando cometer ilícitos en la zona.

Al arribar a Rosales entre Dellepiane y Talcahuano encontraron a un hombre que manifestó haber sido víctima de un intento de robo: según su relato, dos individuos a bordo de un motovehiculo lo interceptaron y uno de ellos lo amenazo con un arma tipo revolver para exigirle sus pertenencias.

Al advertir la llegada de los móviles policiales, el conductor de una moto escapó y el acompañante descartó el arma en el patio de una vivienda cercana, donde fue inmediatamente reducido. Con autorización del propietario del inmueble, el personal secuestro una réplica de revolver accionada para gas cargada con cuatro municiones de platico.

Tras secuestrar una moto Gilera Smash 110 se labraron actuaciones por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma. La fiscal Mariana Baqueiro dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.