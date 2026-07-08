Les pintó la cara: vio a cuatro motochorros, salió corriendo y evitó que le robaran el auto
El episodio se registró a escasos metros de una comisaría, aunque un familiar de la víctima denunció que el patrullero demoró en llegar. La reacción la salvó del robo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamativo intento de robo de motochorros se registró en la noche del martes en el Puerto de Mar del Plata, cuando una mujer bajaba de su vehículo, vio a los delincuentes y, sin mediar palabras ni resistirse, reaccionó corriendo inmediatamente.
El hecho ocurrió alrededor de las 20:20 en Triunvirato y Gaboto, en el momento en que la víctima salió de su auto y al poner un pie en el asfalto, fue sorprendida por cuatro sujetos en dos motos.
No obstante, antes de ser atacada o amenazada, e incluso segundos previos a que los ladrones descendieran de los rodados, la conductora abandonó el lugar a toda la velocidad.
Aunque se le cayó un elemento que no se logra distinguir y uno de los agresores atinó a seguirla, finalmente volvieron al vehículo y escaparon del lugar sin haber conseguido su objetivo.
Una cámara de seguridad registró el intento de robo y a pesar de haber tenido lugar a 300 metros de la Comisaría Tercera, un familiar de la víctima denunció que el patrullero demoró 20 minutos en presentarse.
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