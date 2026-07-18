Apuñaló al vecino tras discutir por un terreno: le dictaron la prisión preventiva

El hombre que atacó a puñaladas a un vecino tras discutir con los hijos de la víctima por un terreno en el barrio Parque Camet seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán tras la decisión de la Justicia de Garantías de convertir su detención en prisión preventiva tal como lo solicitó el fiscal Carlos Russo.

Víctor Hugo Brito está imputado del delito de homicidio en grado de tentativa por el ataque que efectuó el 14 de abril en inmediaciones de las calles Los Manzanos y Kraglievich contra Pablo Zacestz. Según la hipótesis de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, el acusado tuvo la manifiesta intención de matar a la víctima y le asestó una puñalada en la región abdominal, provocándole lesiones de gravedad que requirieron su inmediata asistencia médica y lo colocaron en severo riesgo de vida.

Allanamiento en el que lo detuvieron.

Para el Juez de Garantías Juan Tapia el pedido de la medida de coerción estuvo plenamente justificado a partir de la prueba presentada que incluyó las actuaciones policiales, informes médicos, actas de allanamiento y detención, copias de las denuncias y, especialmente, las declaraciones testimoniales.

Tal como se informó oportunamente, luego del ataque Brito siguió molestando a los familiares de la víctima: arrojaba piedras contra el domicilio y los amenazaba de muerte cuando pasaba por el frente.

“En la semana siguiente, se ponía en pedo, y gritaba de la esquina, le decía vigilante te voy a matar. Insultaba, amenazaba. Todos los días estaba así, pero incluso más los fines de semana que se ponía hasta las tuercas", dijeron algunas de las testimoniales incorporadas al expediente.

El titular del Juzgado de Garantías N°4 valoró que tanto la víctima como los testigos indicaron que luego de asestarle la puñalada, Brito se fue del lugar del hecho, dejando a la víctima en esa condición y que la calificación atribuida al hecho imputado, consistente en el delito de homicidio en grado de tentativa, tiene prevista una pena que no permitiría la aplicación de la modalidad suspensiva.

Lo detuvo personal de la DDI.

“En este punto, teniendo en cuenta el hermetismo verificado en autos por parte de los vecinos, a quienes el personal policial no logro entrevistar por manifestar varios de ellos temor respecto del imputado, puede advertirse la incidencia que podría ejercer el imputado en libertad respecto de ellos, teniendo especialmente en cuenta la relación de vecindad existente entre víctima y victimario”, justificó.

El magistrado convirtió en prisión preventiva la detención de Víctor Hugo Brito como presunto autor penalmente responsable del delito de homicidio en grado de tentativa que será revisada en un plazo máximo de sesenta días para establecer si continúan los riesgos procesales y se ponderará el avance en función de las medidas probatorias ordenadas y los eventuales recursos deducidos, ello a efectos de evaluar la razonabilidad de los plazos de duración de la misma.