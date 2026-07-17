Juzgarán a la pareja acusada de matar a un hombre en el barrio San Jacinto

En sintonía con la resolución que había tomado la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos, los miembros de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías rechazaron el pedido de sobreseimiento de la defensa de uno de los imputados, el cese de la medida de la coerción y dispuso la elevación de la causa a juicio a la pareja acusada de matar a Walter Tieso en la zona sur de la ciudad.

En marzo de este año la Justicia convirtió en prisión preventiva la detención del acusado de matar a un hombre en el barrio San Jacinto el 2 de febrero de 2026 y de su pareja, por la colaboración en el hecho. Según la investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 Jeremías Federico Cuicui (30) fue el autor del homicidio y tuvo la participación de Claudia Delgado (27).

Los Jueces Adrián Angulo y Marcelo Madina consideraron que no se ha puesto en tela de juicio que ese día la pareja circulaba a bordo de una moto tipo 110 y abordaron a la víctima en inmediaciones de calle 433 y 18 del barrio San Jacinto de Mar del Plata. En dicha esquina efectuaron varios disparos, uno de los cuales, impactó en la espalda de la víctima, quien logró caminar unos metros, pasar un alambrado e ingresar en un terreno baldío, donde falleció.

“Con la provisoriedad de esta etapa, se puede reconstruir que ambos imputados estuvieron juntos en los momentos previos en el domicilio de C. y salieron de allí con un arma en su poder, abordaron la moto, buscaron a la víctima, la acecharon, le dispararon, la persiguieron herida, C. le volvió a disparar y D. quedó custodiando la moto mientras esperó que C. ingresara al baldío y regresara, para luego huir del lugar. Así, el modo concreto en que se desarrollaron los acontecimientos resulta demostrativo de los aportes de ambos a un plan común”, indicaron.

https://x.com/0223comar/status/2020988738835288565?s=20

Para los jueces la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo permite afirmar con el grado de conocimiento exigido que la imputada mantuvo junto al coimputado el codominio funcional del hecho, ello fundado en que se encontraba junto a el autor de los disparos, circulaba en el mismo motovehículo con el cual se persiguió a la víctima, desde el cual se le disparó en más de una oportunidad y a cuyo cuidado permaneció cuando Cuicui bajó e ingresó al terreno donde falleció Tieso.

El Tribunal confirmó la resolución mediante la cual no hizo lugar al sobreseimiento instado en favor de Claudia Delgado, ni al cese de la medida de la coerción que cumple la nombrada, al tiempo que dispuso la elevación de la causa a juicio a su respecto en orden al delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.