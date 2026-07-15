Cuatro años de prisión para “dealer” que vendía por WhatsApp y Telegram

Dos años y medio después de la detención que personal de la División de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas llevó adelante durante un operativo en el complejo habitacional Centenario, el acusado de comercializar extasis, tusi, hongos y marihuana fue tras pactar las ventas por servicios de mensajería fue condenado a cuatro años de prisión.

La investigación que llevó adelante la fiscalía de Estupefacientes terminó con un allanamiento la tarde del 27 de enero de 2024 en un departamento ubicado en Alvarado y Tierra del Fuego donde detuvieron a Franco Martín Bernardez que tenía en su poder y en el auto estacionado en la calle, estupefacientes con fines de comercialización.

Las tareas previas lo habían identificado la persona que utilizaba plataformas de mensajería instantánea como Telegram y Wathsapp para coordinar la venta y durante el operativo secuestraron comprimidos de éxtasis, tusi, hongos y marihuana distribuídos en distintos ambientes donde también secuestraron dos celulares y medio millón de pesos.

El propio imputado reconoció su participación y dijo que tenía problemas de adicción y que lo hizo para obtener droga a menor precio y de esa manera satisfacer sus necesidades. “No ofreció manifestaciones exculpatorias pues en ningún momento manifestó haber actuado sin saber lo que hacía o que su voluntad se haya visto afectada de algún modo”, dijo el Juez Juan Manuel Sueyro en la sentencia a la que accedió este medio.

Está detenido desde ese día.

El magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuantes la falta de antecedentes penales y la identificación de quien lo introdujo en el comercio de estupefacientes. En cuanto a los agravantes consideraron la variedad de sustancias comercializadas ya que Bernardez “se adaptaba a cualquier tipo de mercado y contaba con capacidad para atender una mayor demanda”.

Sueyró declaró al imputado autor penalmente responsable del delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y le impuso una pena de cuatro años de prisión cuyo vencimiento provisorio operará el 26 de enero de 2028.