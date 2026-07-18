Con dos cambios, la probable formación de Argentina para la gran final del mundo

Emblema de la Selección y el jugador con más presencias en el ciclo Scaloni, podría retornar al 11 para la gran final.

En una jornada complicada desde lo climático, que obligó a España a suspender su último entrenamiento, Argentina lo pudo realizar y, aunque Lionel Scaloni escondió algunas piezas, todo indica que podría realizar dos modificaciones para la final del Mundial 2026, que se desarrollará el domingo a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey.

Como en casi todo el mundial, los posibles cambios están en dos posiciones de la cancha: el lateral derecho es el más claro y, por el rendimiento mostrado, Gonzalo Montiel corre con ventaja para salir desde el arranque en la definición. La única duda radica en cómo estará desde lo físico y cuánto tiempo aguantará. De todas maneras, todo el certamen se alternaron el puesto con Nahuel Molina.

La duda más grande está en la mitad de la cancha, donde Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister son intocables, por lo que hay un lugar que siempre tiene varios candidatos. Contra Inglaterra jugó Giuliano Simeone, pero todo parece estar entre dos nombres: la vuelta al 11 de Rodrigo De Paul o el ingreso del jugador número "12", Nicolás González.

De esta manera, el equipo sería: Emiliano Martínez; Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; De Paul o González, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.



