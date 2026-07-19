Final del Mundial: se disparan las ventas de salamines y la picada le pelea el lugar al asado

A pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y España, los marplatenses ya empiezan a definir un ritual tan importante como el partido: qué poner sobre la mesa. Mientras muchos mantienen la tradición del asado, otros optan por una alternativa más práctica: la picada.

"Hace tres semanas que no damos abasto con los salamines. Estamos sobrevendidos", contó Sebastián, de El Triunfo Chacinados. Según explicó, las ventas generales crecieron un 30% durante el Mundial, pero en salamines y longanizas el salto llega al 100%.

Es que las picadas ganan terreno en las mesas de los marplatenes por los horarios de los partidos. La final, pautada para las 16 del domingo, no será la excepción. "Se junta todo el mundo a comer picadas", resumió el vendedor.

Se duplicó la venta de salamines por los partidos de la Selección Argentina.

El asado y el cerdo ganan reservas

Otro menú imprescindibles para este tipo de reuniones son los cortes de carne. "Lo que más sale son las bondiolas. Está $11.000 el kilo. Es una opción muy recomendable y elegida por la gente", explicó.

"Los más osados se animan a prender la parrilla: el kilo de chorizos está $10.000 o 2 kilos por $16.000; la morcilla, $5.000; el matambre, $20.000; churrasquitos de cerdo, $10.000; el pechito de cerdo, $9.000", agregó.

En la carnicería El Mudo también notan el clima mundialista. "Desde ayer se siente mucho la final. Ya hay gente que reserva o se lleva cortes para la parrilla", cuenta Matías a 0223.

En cuanto a los precios, el kilo de asado ronda los $13.400, mientras que la tapa de asado se consigue a $16.000 y la cima, a $15.000. Para acompañar la parrilla, las promociones incluyen 2 kilos de chorizos por $14.000.

Si algo dejó este Mundial, además de la ilusión por otro título, es un cambio en los hábitos de consumo. Cuando el horario no acompaña a prender el fuego durante horas, la picada gana terreno. Pero, como ocurre cada vez que juega la Selección en una instancia decisiva, el asado sigue siendo el gran clásico de los argentinos.