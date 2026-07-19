Una tarotista marplatense reveló qué dicen las cartas sobre la final del Mundial: "Un partido muy parejo e intenso"

Una tarotista marplatense reveló qué dicen las cartas sobre la final del Mundial: cuál será el resultado

A pocas horas de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las predicciones también llegaron desde las cartas. Ivana García, tarotista marplatense, realizó una lectura especial sobre el encuentro decisivo y afirmó que los arcanos anticipan un desenlace favorable para la Selección argentina.

Según explicó, la energía que rodea al equipo de Lionel Scaloni estuvo marcada por cartas vinculadas a la paciencia, la unión y la inteligencia para afrontar los momentos clave del partido.

"Las cartas fueron muy claras", sostuvo García al analizar la tirada realizada para Argentina. En la lectura aparecieron el Rey de Copas, el 8 de Oros, el 7 de Oros, el As de Espadas, Los Enamorados y el Caballero de Copas.

De acuerdo con la interpretación de la tarotista, estas cartas muestran a un equipo "maduro emocionalmente, concentrado y dispuesto a esperar el momento justo para golpear". Además, señaló que el As de Espadas representa claridad y decisiones acertadas, mientras que Los Enamorados hablan de unión y trabajo colectivo. El Caballero de Copas, en tanto, simboliza jugar "con el corazón, la inspiración y la confianza".

Al consultar específicamente por la energía del duelo ante España, la tirada arrojó el Rey de Espadas, la Reina de Espadas y el Paje de Copas. Para García, esto anticipa un partido "muy estratégico", con dos selecciones que priorizarán la inteligencia táctica y la concentración.

Sin embargo, destacó que el Paje de Copas introduce un elemento inesperado: "una jugada creativa, una inspiración o un momento de talento que puede inclinar la balanza".

La tarotista advirtió que las cartas muestran un encuentro "muy parejo e intenso", en el que los pequeños detalles serán determinantes. No obstante, aseguró que Argentina tiene las herramientas necesarias para sostener la presión y encontrar el momento adecuado para marcar la diferencia.

La señal definitiva llegó con la última carta de la tirada: el 3 de Copas. "Esa carta me deja feliz y en paz porque habla de celebración", afirmó García. Y concluyó con una predicción contundente: "Para mí, Argentina sale campeón del mundo".