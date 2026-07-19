María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España

Tras la participación de Lali Espósito en la final de Qatar 2022, ahora será el turno de María Becerra. La cantante quilmeña fue confirmada como la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino este domingo en la previa de la final del Mundial 2026, donde la Selección enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva York.

La confirmación llegó después de varios días de versiones y especulaciones que comenzaron a tomar fuerza por cambios de último momento en la agenda internacional de la artista. Becerra tenía previsto presentarse en el festival Bigsound de Pontevedra, en España, pero la organización adelantó el horario de su show para que pudiera viajar a tiempo hacia Estados Unidos.

Las dudas terminaron de despejarse durante los ensayos generales en el estadio, cuando periodistas presentes reconocieron la voz de la cantante interpretando parte del Himno Nacional.

En la previa también habían sonado otros nombres para protagonizar la ceremonia, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Sin embargo, finalmente la FIFA se inclinó por la intérprete de La Nena de Argentina, una de las artistas más populares de la escena musical del país.

La participación de María Becerra refuerza, además, su vínculo con la Selección Argentina. La cantante manifestó en distintas oportunidades su admiración por el equipo campeón del mundo y recordó como uno de los momentos más importantes de su carrera el encuentro que mantuvo con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo durante una edición de la fiesta Bresh en Miami.

Con millones de espectadores pendientes de la final, la voz de la artista abrirá una de las jornadas más importantes del fútbol argentino, antes de que la Selección salga a la cancha con la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.