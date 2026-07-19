Los colectivos ya no circulan por Mar del Plata: a qué hora se reanuda el servicio

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata confirmó la suspensión del servicio de colectivos durante la final del Mundial que disputarán Argentina y España este domingo.

La medida fue adoptada luego de los destrozos que sufrieron varias unidades durante los festejos por la clasificación, tras vencer a Inglaterra en la semifinal.

Según informaron desde el gremio, las últimas unidades partieron desde las cabeceras a las 14. A partir de ese momento, el transporte público quedará interrumpido durante toda la tarde y también se verán afectados los recorridos nocturnos.

La actividad se retomará con normalidad el lunes 20, cuando comiencen a circular los primeros servicios del día.

La decisión de la UTA

Desde la UTA explicaron que la suspensión responde a los daños registrados en distintas unidades durante las celebraciones del último miércoles. Un grupo minoritario protagonizó hechos de vandalismo que provocaron importantes roturas en los colectivos.

Frente a esa situación, el gremio resolvió interrumpir el servicio con el objetivo de preservar tanto a los trabajadores como a las unidades afectadas.

Además, indicaron que la medida también busca evitar nuevos incidentes durante los festejos que puedan producirse tras la final y permitir que los choferes puedan disfrutar del encuentro con tranquilidad.

De esta manera, Mar del Plata permanecerá sin servicio de colectivos desde la tarde del domingo hasta la madrugada del lunes, cuando el transporte urbano volverá a funcionar con su cronograma habitual.