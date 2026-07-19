La foto que esperaba toda la Argentina: Tapia, Messi y De Paul repitieron el ritual antes de la final

El presidente de la AFA volvió a compartir el tradicional mate con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en la previa del duelo ante España. La imagen se hizo viral y alimentó la ilusión de toda la Argentina.

Las cábalas también juegan su propio partido y, a pocas horas de la esperada final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, Claudio "Chiqui" Tapia volvió a repetir una imagen que ya se transformó en una tradición para los hinchas. El presidente de la AFA compartió en sus redes sociales una foto tomando mate junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, una postal que suele aparecer antes de los encuentros más importantes del seleccionado.

La fotografía no tardó en viralizarse y despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos argentinos. Para muchos, el encuentro entre Tapia, Messi y De Paul ya forma parte de las cábalas que acompañan al equipo de Lionel Scaloni desde hace varios torneos, convirtiéndose en un símbolo de unión y confianza antes de salir a disputar los partidos decisivos.

Además de la imagen, el máximo dirigente de la AFA dejó un mensaje cargado de emoción para los millones de argentinos que esperan la definición del campeonato desde distintos rincones del mundo. "Llegó el día más esperado por todos los argentinos. A miles de kilómetros podemos sentir el aliento y el cariño de cada uno de ustedes. Estamos cerca. Estamos juntos. ¡Vamos, Argentina!", escribió Tapia en sus redes sociales.

La imagen del mate entre Tapia, Messi y De Paul volvió a convertirse en uno de los momentos más comentados de la previa. Los fanáticos no tardaron en recordar que esta misma postal se repitió antes de otros compromisos trascendentales de la Selección Argentina, alimentando la esperanza de que la historia vuelva a tener un final feliz.

Con la cuenta regresiva llegando a su fin, la Scaloneta ya tiene todo listo para enfrentar a España en la final del Mundial 2026. Mientras el equipo se prepara para buscar una nueva estrella, las cábalas, la unión del grupo y el apoyo incondicional de los hinchas vuelven a ser protagonistas de una jornada que puede quedar para siempre en la historia del fútbol argentino.