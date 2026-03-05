Un dolor de cabeza: Colnaghi no pudo terminar la práctica por un problema mecánico
El joven italoargentino tuvo su debut en la categoría con un positivo rendimiento pero en los minutos finales su motor falló y no pudo concluir la misma.
En la vuelta del automovilismo internacional, la categoría telonera en la jornada fue la Fórmula 3 con el debut del joven italoargentino de 17 años Mattia Colnaghi en la única práctica libre del fin de semana a horas de la clasificación.
El piloto nacido en Monza tuvo un buen arranque de sesión en la que se ubicó entre los tres primeros lugares y llegó a rodar por más de 30 minutos pero a siete minutos del final cuando estaba arrancando una vuelta rápida no pudo continuar por una falla en su motor, provocó una bandera roja y tuvo que abandonar.
Con respecto a los tiempos, Colnaghi finalizó la práctica en el puesto 15 a 888 milésimas del líder de la misma que fue el estadounidense Ugochukwu Ugo abordo del monoplaza de Campos Racing con un 1:34.607.
De esta manera los mecánicos de MP Motorsport tendrán mucho trabajo durante las próximas horas para poner a punto el auto de Mattia Colnaghi ya que a las 00:00 se disputará la clasificación para la carrera.
