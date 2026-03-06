Mattia Colnaghi brilló en la clasificación y fue sexto en la F3

Mattia Colnaghi dio que hablar y con 17 años ya mostró parte de sus condiciones.

El piloto argentino de Fórmula 3, Mattia Colnaghi (MP Motorsport), tuvo una muy buena actuación para finalizar sexto en la clasificación del Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera de las 10 fechas del campeonato.

El argentino de sólo 17 años registró un tiempo de 1:34,547 en el circuito de Albert Park para dejar atrás las malas sensaciones que le quedaron tras la sesión de entrenamientos, en la que provocó la primera bandera roja de la temporada por un problema en su motor cuando quedaban pocos minutos para que finalizara la tanda.

Por otra parte, la pole position quedó en manos del francés Théophile Naël, de Campos Racing, gracias a su registro de 1:34,187. Los otros pilotos que largarán por delante de Colnaghi serán el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing), el británico Freddie Slater (Trident), el polaco Maciej Gladysz (ART Grand Prix) y el italiano Nicola Lacorte (DAMS Lucas Oil).

Además, el top 10 lo completaron el japonés Taito Kato (ART Grand Prix), el australiano James Wharton (Prema Racing), el italiano Brando Badoer (Rodin Motorsport) y el danés Noah Stromsted (Trident).

La carrera sprint de la Fórmula 3 será este viernes a las 21:15 y Colnaghi largará 7° debido a la inversión de grilla de los 12 primeros.

