Otra gran noticia: quién es Mattia Colnaghi, el piloto que representará a Argentina en la Fórmula 3

Argentina contará con un nuevo piloto en las categorías de ascenso de la Formula 1, al confirmarse que Mattia Colnaghi correrá con la bandera albiceleste en la Formula 3. El corredor de 17 años, nacido en Italia, hará los trámites correspondientes para conseguir la licencia médica y deportiva nacional, para poder representar al país en la próxima temporada.

Oriundo de Monza, y siendo integrante del equipo junior de Red Bull Racing, Colnaghi fue contratado por la escudería MP Motorsport para la próxima temporada de la Formula 3, la que marcará su debut en la categoría. Con Franco Colapinto asentado en Alpine, en la Formula 1, y Nicolás Varrone pronto a debutar con Van Amersfoort Racing en F2, Colnaghi se convertirá en el tercer argentino en competir en las prestigiosas categorías mundiales de monoplazas en la temporada próxima.

Colnaghi nació en Italia, más precisamente en la ciudad de Monza, conocida por contar con el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputa año a año el Gran Premio de Italia y conocido como el “Templo de la Velocidad”, y representará al país de su madre, chubutense, durante el 2026.

Habiendo debutado en el karting hace apenas cinco años, con un séptimo puesto en su categoría del Trofeo Italiano Easykart, en 2022 compitió en la categoría OK Junior, que agrupa a los mejores pilotos del mundo con entre 11 y 15 años, con un 12° puesto en la carrera que disputó, además de debutar en el Mundial de Karting. En 2023 fue 15° en el Campeonato Europeo de Karting y debutó con monoplazas al año siguiente, siendo campeón del campeonato español de Formula 4 con 16 años, luego de obtener seis triunfos y doce podios en 21 carreras.

En este año, además de ser contratado por el equipo junior de Red Bull en agosto, fue subcampeón de la serie invernal de la Eurocup-3, un campeonato alternativo a las formulas regionales, y fue campeón de la temporada 2025 de la categoría mencionada, con cinco victorias en 16 carreras, habiéndose subido al podio en 10 de ellas. Además, compitió en dos ediciones del Gran Premio de Macao, una histórica carrera que ya lleva 72 ediciones y se disputa en suelo chino. Fue 14° en su primera participación, aunque no pudo terminar el 100% de las vueltas, y cuarto en la edición de este año, disputada del 13 al 16 de noviembre.

Con un futuro muy prometedor en el automovilismo, el piloto confirmó que se le dio de baja la licencia italiana, por lo que está “en trámite” para quedarse con la argentina. “Mañana vamos a sacar la licencia médica en el autódromo y la deportiva en el Automóvil Club Argentino (ACA), así que el año próximo vamos a ir con Argentina”, declaró el joven, en una gran noticia para el deporte argentino.

