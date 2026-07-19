Pedro Barrera Elbal: el torero español que inauguró la fallida plaza de toros de Mar del Plata

Mar del Plata está ligada históricamente a la comunidad española desde sus inicios. Fue a principios de siglo que la ciudad recibió la primer gran oleada inmigratoria proveniente de Europa que llenó a la ciudad de celebraciones y costumbres propias de los países del viejo continente.

Las sociedades de socorros mutuos, la tradicional Cremá y por un breve periodo las novilladas y corridas de toros fueron parte de las tradiciones españolas que se desarrollaban en la ciudad, siendo las últimas las únicas celebraciones que no prosperaron. Los registros de Mar del Plata dan cuenta de la primera novillada en 1932 y el lugar elegido para la actividad fue el campo de deportes del Club Mar del Plata.

De acuerdo a los registros de la época, se realizó una corrida de toros en Independencia y Alberti, la cual fue organizada por el empresario Antonio Fuentes y contó con la colaboración del presidente del Club, José María López García. Debido al interés que generó el anuncio en la población y la contradicción del espectáculo con la normativas provincial y nacional que prohibían las “corridas, lidias y parodias”, el empresario se contactó con el entonces comisionado de Mar del Plata, Antonio Vignolo, quien promovió una ordenanza para la realización para corridas de toros sin efusión de sangre, con “banderillas sin pincho ni rejón” y con espadas de madera en el simulacro de matanza. "La primera experiencia fue a fines del siglo XIX en Córdoba y Belgrano y que casi fracasa porque el torero entró en pánico escénico", reveló el historiador Rubén Calomarde.

Pero, el plato fuerte llegaría dos años más tarde, cuando Plaza España inaugura su Plaza mayor el 10 de febrero de 1935. De acuerdo a las crónicas del Diario La Capital y al relato del historiador Rubén Calomarde, el empresario Jaime Yankelevich se hizo cargo de la concesión del espacio para que Mar del Plata tuviera su Plaza de Toros.

El espectáculo inaugural contó con la presencia del afamado matador Pedro Barrera, que había sido contratado junto a Rayito II, Alé, Cásico y Torerito de Málaga, para torear 9 novilladas “a la manera portuguesa”.

Fue el torero más afamado que visitó Mar del Plata

Barrera, de 23 años maravilló al público con su presentación. Es que el hombre, era considerado “la tercera muleta de la torería española”. Permaneció en la ciudad durante dos meses en los que cumplió con su contrato que estipulaba un total de 9 novilladas.

María José Barrera López-Chicheri, hija del torero recuerda que el hombre tuvo una carrear “corta pero muy intensa”. “Toreó en todas las ferias importantes de España alternando con las grandes figuras del toreo. Fue la tercera muleta en su época. Tenía una gran personalidad y mucho carácter. Era inteligentísimo y muy culto”, recuerda.

“Sus defectos eran tapados por sus insuperables cualidades y por su corazón, que no le cabía en el pecho… Todo el mundo que le conocía lo catalogaba como un gran señor, todo un caballero, tanto dentro como fuera de los ruedos”, revela la mujer que actualmente se dedica a la prensa taurina al tiempo que reconoce que ella no vivió la époc de esplendor de su padre, ya que cuando nació, el hombre se había retirado.

La Guerra Civil truncó su carrera

“En Mar del Plata toreó con Francisco del Pozo “Rayito II” y Alejandro Sáez “Ale” en la inauguración de la Plaza de España.. Coincidió con “El Papa Negro” (entablando con él y su familia una gran amistad) y otros toreros españoles”, sostiene al tiempo que asegura que “hay infinidad de anécdotas divertidas” sobre el paso de su padre que falleció en España, retirado de la actividad y abocado a la ganadería el 21 de agosto de 1977.

El estallido de la Guerra Civil Española mermó las presentaciones de Barrera, que se dedicó a realizar toreos para recaudar fondos. Una vez retirado, cuenta su hija que el hombre regaló todo: "Lo regaló todo, vestidos, capotes de paseo, de brega, trajes camperos. Tan solo conservó dos capotes de paseo bordados en Lorca: el primero que tuvo de 1934 y el que lució en el mano a mano con “Manolete” 1943. Los vestidos de la alternativa, de la confirmación, uno que trajo de América y el último que se enfundó en Lorca, también los regaló".

La última novillada en Mar del Plata, Barrera la realizó el 25 de marzo de ese año, paradójicamente fue la última que se realizó en Plaza España ya que para satisfacción de los vecinos de la zona, la plaza de toros fue demolida para avanzar en el pedido de apertura de la calle Chacabuco.