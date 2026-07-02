Cuidado con la ventilación y la sobretensión: algunos consejos en medio de la ola de frío en Mar del Plata

Cuidado con la ventilación y la sobretensión: algunos consejos en medio de la ola polar.

En medio de la intensa ola de frío que afecta a Mar del Plata y la región, con temperaturas bajo cero, agua nieve y nevadas en algunos sectores de la ciudad, desde Defensa Civil reforzaron las recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono y evitar accidentes.

Alfredo Rodríguez, Director del organismo, explicó que el Municipio intensificó la campaña de prevención que comenzó a fines de abril y que, durante los días de mayor frío, busca llegar a la mayor cantidad de familias mediante acciones en las escuelas municipales. "Los chicos son los mejores comunicadores que tenemos. La idea es que el mensaje llegue a cada hogar a través de ellos", señaló Rodríguez.

Como parte de la iniciativa, la empresa Camuzzi donó cinco televisores de 55 pulgadas que serán sorteados entre estudiantes de quinto y sexto grado de las 17 escuelas municipales. Los alumnos participarán con dibujos relacionados con la prevención del monóxido de carbono, luego de recibir charlas educativas a cargo de personal de Defensa Civil.

Las principales recomendaciones

El funcionario destacó que, más allá de las distintas formas de calefacción, existen dos medidas fundamentales que pueden salvar vidas.

La primera es mantener una ventilación cruzada en los ambientes, incluso cuando las temperaturas sean muy bajas. "Sabemos que con frío bajo cero cuesta abrir una ventana, pero un poco de ventilación puede salvar la vida", sostuvo.

El funcionario recordó que los calefactores a gas deben ser revisados por un gasista matriculado y que la llama siempre debe ser de color azul. Si cambia de color o aparecen síntomas como dolor de cabeza, mareos o malestar, es importante sospechar una posible intoxicación por monóxido de carbono y salir inmediatamente a un lugar ventilado.

Rodríguez advirtió que una de las conductas más peligrosas es utilizar el horno de la cocina para calefaccionar los ambientes, especialmente con puertas y ventanas completamente cerradas. “Hemos visto que las personas más afectadas son en la franja etaria entre 25 y 35 años. Esa edad, por desconocimiento, prende eh el horno de la cocina y cierra todo herméticamente y ahí tenemos los accidentes”, explicó.

Alerta para turistas y cuidado al manejar

El titular de Defensa Civil también puso el foco en quienes llegan a Mar del Plata durante los fines de semana o de cara a las vacaciones de invierno.

Explicó que muchos departamentos destinados al alquiler temporario cuentan con escasa calefacción para la temporada invernal, lo que lleva a algunos turistas a usar el horno para generar calor, una práctica que puede provocar la muerte.

Rodríguez explicó que el pavimento de las calles puede volverse resbaladizo y que durante las primeras horas del día existe la posibilidad de formación de hielo sobre el asfalto, lo que reduce la capacidad de frenado de los vehículos. Por ese motivo, recomendó conducir a baja velocidad, aumentar la distancia con el vehículo de adelante y tomarse más tiempo para hacer un viaje.

Por último, el Director de Defensa Civil indicó que el alerta por frío extremo continuará durante los próximos días, por lo que insistió en mantenerse bien abrigados y seguir las recomendaciones para evitar accidentes y situaciones de riesgo.