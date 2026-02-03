Tragedia: dos hermanitos y su niñera murieron por una fuga de gas

Dos hermanos y su niñera murieron por inhalación de monóxido de carbono en Villa Devoto.

La mamá de María Justina y de Juan Martín, los dos niños que fallecieron junto a su niñera, María Belén, reveló que ella misma se encontró con la desgarradora escena al volver de trabajar. Los tres murieron por inhalación de monóxido de carbono en su domicilio, en el barrio porteño de Villa Devoto.

“Estoy en crisis, estoy destruida. Alquilábamos ese lugar desde septiembre, jamás nos imaginamos esta tragedia”, contó la mujer que los encontró desvanecidos, en diálogo con TN. Aparentemente, la falla que provocó la pérdida de gas estaba en el sistema de ventilación del calefón.

“El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado”, expresó la mamá de los niños y agregó: “La niñera era un angelito, los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos. Iban a la plaza los nenes, mis angelitos”.

Los hechos

La Policía de la Ciudad recibió un llamado de auxilio de la madre de los niños alrededor de las 18 del lunes, informando que las tres víctimas estaban inconscientes dentro del domicilio, ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Según trascendió, la niñera falleció en el lugar, mientras que los dos menores fueron derivados al Hospital Zubizarreta, donde poco después confirmaron sus fallecimientos.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo de Marcelo Roma, y se iniciaron actuaciones por “averiguación de causales de muerte”.