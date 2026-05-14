Cerca de 100 accidentes por monóxido de carbono y advertencias por el frío: las cuatro claves para evitar problemas con la calefacción

Cómo saber si el calefactor no tiene peligro con el monóxido de carbono.

Si bien el pico de casos con accidentes por monóxido de carbono se da en los meses de invierno, junio y julio particularmente, el frío ya empezó a sentirse en Mar del Plata y las recomendaciones para evitar inconvenientes comienzan a difundirse.

El Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) brindó datos de lo registrado en 2025, a modo de ejemplo y alertando por las situaciones que podrían repetirse este año. "Ante la llegada de las bajas temperaturas, la Unidad de Epidemiología presentó un balance detallado sobre las intoxicaciones por monóxido de carbono ocurridas durante el último año. El informe revela que se asistieron un total de 61 casos (solo en el Higa), cifra que motiva un llamado urgente a la comunidad para extremar las medidas de cuidado en el hogar".

Cómo detectar fallas en el gas. Foto 0223.

El impacto del "asesino silencioso" no solo reportó los casos detallados en el Hospital Regional, otros nosocomios recibieron personas con respiración deficiente por el monóxido de carbono y se confirmó una muerte el año pasado.

Cuál es el verdadero peligro

El monóxido de carbono es un gas tóxico que se genera por la mala combustión de artefactos a gas o leña (estufas, hornos, termotanques o braseros). Su peligrosidad radica en que es invisible, inodoro y no irrita, lo que impide detectarlo con los sentidos. Al ser inhalado, reemplaza al oxígeno en la sangre, afectando directamente al cerebro y al corazón.

A prestarle atención a los termotanques. Foto 0223.

¿Cuáles son los signos de alerta en el ambiente? Una llama de color amarillo o naranja (en lugar de azul) o la aparición de manchas de hollín en paredes y conductos son señales claras de un mal funcionamiento.

Claves para evitar al "asesino silencioso". Foto 0223.

Las cuatro decisiones que hay que tomar

Ventilación permanente : mantener siempre una rejilla o ventana abierta para la circulación de aire puro.

: mantener siempre una rejilla o ventana abierta para la circulación de aire puro. Revisión profesional : hacer controlar todos los artefactos por un gasista matriculado.

: hacer controlar todos los artefactos por un gasista matriculado. Uso responsable : nunca utilizar el horno ni las hornallas para calefaccionar los ambientes.

: nunca utilizar el horno ni las hornallas para calefaccionar los ambientes. Higiene de artefactos : limpiar quemadores y tirajes de chimeneas o parrillas para evitar obstrucciones.

Ante síntomas como dolor de cabeza, náuseas, mareos, visión borrosa o cansancio extremo:

1. Abra puertas y ventanas de inmediato.

2. Apague los artefactos de calefacción.

3. Traslade a la persona afectada a un espacio abierto.

4. Acuda de urgencia al hospital o centro de salud más cercano.

Para emergencias: llamar al 107 (Emergencias) o al 103 (Defensa Civil).