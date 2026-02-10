Se incendió una oficina en el Senado y seis personas se intoxicaron con monóxido de carbono

Cerca del mediodía de la jornada del martes, seis personas resultaron intoxicadas con monóxido de carbono a raíz de un incendio que se desarrolló en una oficina del Senado de la Nación.

Según las fuentes de Noticias Argentinas el foco del incendio se registró en la oficina 614 del cuarto piso del Senado, perteneciente a la legisladora de la provincia de Chubut, Andrea Marcela Cristina.

Las personas que resultaron intoxicadas se desempeñan como personal de maestranza. Son dos mujeres de 44 años, un joven de 19 y otros tres damnificados. Recibieron oxígeno en el lugar y dos de ellos debieron ser derivados al Hospital Ramos Mejía.

El siniestro fue advertido por la agente Miriam Da Silva, del Departamento de Seguridad del Senado, quien dio rápido aviso a los Bomberos de la Policía Federal. Al no contar con la llave de la oficina se “procedió a romper la puerta de acceso”. Según las fuentes del Senado de Noticias Argentinas, la habitación "estaba toda quemada, pero no había fuego”.