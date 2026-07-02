El dólar oficial retrocedió tras cinco jornadas al alza: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial cayó por primera vez en cinco jornadas este jueves, pero se mantuvo cerca de máximos anuales y amplió la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) al 5,5%.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $1 (0,1%) a $1.488 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.809,35) se ubicó a 21,3%.

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta

El dólar oficial minorista cerró a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.512,64 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta.

Tras cerrar junio con su mayor avance mensual del año, el tipo de cambio oficial cayó por primera vez en julio.

El dólar CCL cerró a $1.574 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%. El dólar MEP cerró a $1.523,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.563,04.