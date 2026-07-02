El dólar oficial retrocedió tras cinco jornadas al alza: a cuánto cerró este jueves
Tras cerrar junio con su mayor avance mensual del año, el tipo de cambio oficial cayó por primera vez en julio.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El dólar oficial cayó por primera vez en cinco jornadas este jueves, pero se mantuvo cerca de máximos anuales y amplió la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) al 5,5%.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $1 (0,1%) a $1.488 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.809,35) se ubicó a 21,3%.
El dólar oficial minorista cerró a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.512,64 para la venta.
Por su parte, el dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta.
El dólar CCL cerró a $1.574 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%. El dólar MEP cerró a $1.523,63 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.563,04.
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