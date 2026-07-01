El dólar oficial extendió su racha alcista y marcó otro máximo: a cuánto cerró este miércoles

El dólar oficial extiende las subas en el arranque de julio, luego de que el mes pasado se observara un cambio de tendencia. Después de varios meses de relativa estabilidad, el tipo de cambio mayorista cerró en $1.482 para la venta, su nivel más alto desde noviembre de 2025, mientras que el minorista acumuló un avance cercano al 5% durante el mes.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio saltó $7 (0,5%) a $1.489 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $1.808,13) se ubicó a 21,4%.

El dólar se afianzará por encima de los $1.500 en julio, según especialistas.

El dólar oficial minorista cerró a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.507,52 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.571,16 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP cerró a $1.525,55 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

dólar tarjeta o turista

$1.963.

Bitcoin

$1.566,36.

El, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona enEl dólar cripto o dólarcerró a