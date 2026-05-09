¿Mar del Plata o Bariloche?: videos espectaculares de la "nieve marina" en los acantilados

Registraron este sábado una impactante postal en las playas del sur de Mar del Plata: acantilados cubiertos de espuma marina que, por momentos, parecían teñidos de nieve.

Las imágenes fueron captadas por la fotógrafa marplatense Brenda Genchi en la playa La Redonda, ubicada sobre la ruta 11 a la altura del kilómetro 544, donde la fuerza del mar y las condiciones meteorológicas derivadas de la ciclogénesis generaron una enorme acumulación de espuma blanca sobre la costa.

La bajada a la playa quedó completamente cubierta por la espuma, en un fenómeno natural que suele producirse por la fuerte agitación del mar y el viento durante temporales intensos. La escena, además, estuvo acompañada por un arcoíris y enormes olas golpeando contra los acantilados del sur marplatense.

La impactante postal también se replicó en otros puntos de la Costa Atlántica por el intenso temporal que afectó especialmente el tramo comprendido entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura y complicaciones en distintos sectores costeros.

Como consecuencia de la pleamar y el fuerte oleaje, el Municipio dispuso este sábado el corte total del tránsito vehicular y peatonal en el sector costero comprendido entre el inicio del Paseo Dávila, en Diagonal Alberdi, y la avenida Libertad, desde las 10:30 hasta las 21.

Las fotos y videos pertenecen a la cuenta de Instagram @vestigiosdemar, que además registró el desborde del mar en distintos sectores de la costa marplatense y el impacto de las olas sobre los acantilados de Chapadmalal.

Las mejores imágenes del sábado en los acantilados

