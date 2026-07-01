Crecieron un 35% los crímenes en Mar del Plata en lo que va del año

Con la particularidad de no registrarse homicidios durante el mes de junio, el primer semestre de 2026 cerró con 23 homicidios dolosos en la ciudad, un 35% más de los 17 cometidos en el mismo período de 2025.

Febrero, con 7, fue el mes con mayor cantidad de homicidios, seguido por marzo y abril con 5, mientras que en enero y mayo se registraron 3 en cada uno. Si bien el deceso del comerciante Eduardo Bibbo se confirmó el 3 de abril, el ataque había ocurrido el 28 de marzo en un almacén del barrio Coronel Dorrego: ese fue uno de los tres homicidios en ocasión de robo del primer semestre.

Sin reportes oficiales del segundo trimestre por la habitual demora en la publicación de los informes que realiza el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), los datos recabados por 0223 permiten establecer que 14 de los 23 homicidios se cometieron con el uso de armas de fuego. Del resto, 3 fueron con arma blanca, 3 con golpes, 2 bajo algún mecanismo de asfixia y 1 carbonizado.

A diferencia de otros delitos y en función de lo imprevisto en aquellos que son resultado de peleas, conflictos y diferencias que derivan en los conocidos como “ajuste de cuentas”, un dato estadístico importante con relación a los homicidios dolosos es el esclarecimiento de los mismos: 8 de los registrados en los primeros seis meses están sin autores identificados, lo que significa una tasa de esclarecimiento en orden al 66 por ciento.

El crimen de Sergio Otero, el 10 de enero en el barrio Nuevo Golf fue producto de un disparo que efectuaron desde el grupo que lo acompañaba cuando atacaron a otro joven que circulaba en auto: esa presunción ha hecho imposible esclarecer de qué arma salió el disparo que mató al adolescente de 16 años.

Los homicidios de Mario Ferreyra (35), Alfonso Martínez (23) y Martín Oliver (44) ocurrieron el 17 y el 23 de febrero y el 3 de marzo, respectivamente, y se fueron producto de discusiones con autores no identificados: los dos primeros fueron frente a domicilios identificados como “point” de droga.

El resto de los hechos sin esclarecer fueron el de Iván Ledesma (35) el 6 de marzo; el de Pedro Montero (67) el 16 de marzo y el ya mencionado de Eduardo Bibbo. La lista de homicidios sin aprehendidos o sospechosos se cerró el primer semestre con el hallazgo de los restos carbonizados de Kevin Abalos en un descampado de la avenida Juan B. Justo al 8400.