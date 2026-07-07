Treinta años de sabores y culturas: vuelve la Feria de las Colectividades

La ya tradicional Feria de las Colectividades, que se realiza durante cada receso invernal en Mar del Plata, celebrará este año una edición muy especial: cumplirá 30 años ofreciendo cultura y gastronomía de distintos países del mundo.

El armado de la tradicional carpa blanca ya comenzó en la plaza San Martín, donde la feria quedará oficialmente inaugurada el sábado 18 de julio. Sebastián Meló, organizador de la Feria de las Colectividades, explicó en diálogo con 0223: "La estructura es la misma de todos los años, vamos a tener la carpa comedor y la carpa teatro".

Las actividades se extenderán hasta el domingo 2 de agosto, con apertura diaria a las 11. El horario de cierre será a las 22 de domingo a jueves, mientras que los viernes y sábados se prolongará hasta las 23.

Uno de los desafíos de esta edición será la final del Mundial, que se disputará el domingo 19 de julio, apenas un día después de la inauguración. Ante ese escenario, el organizador anticipó que deberán reforzar la organización: "Tendremos que montar un operativo porque va a venir mucha gente a festejar acá al monumento, que lo tenemos a menos de 20 metros".

En ese marco, adelantó que la intención es transmitir el encuentro para quienes visiten la feria. "La idea es pasarlo, obviamente tenemos tres pantallas, pero vamos viendo sobre la marcha", agregó.

Este año participarán las colectividades de Brasil, los países eslavos, árabes, Portugal, Perú, Uruguay, Paraguay, Alemania, México, Venezuela e Italia.

Además de los tradicionales puestos gastronómicos, el escenario ofrecerá más de 250 espectáculos que comenzarán a las 13. Sobre la programación artística, Meló reveló: "Tenemos más de 300 personas que vienen de Berisso, Rosario, Necochea, Tandil, de todos lados, como todos los años, brindando espectáculos musicales, danzas, charlas y demás cosas".

Consultado sobre la organización del evento, explicó que la planificación comienza prácticamente al finalizar cada edición. "La logística es todos los años lo mismo: termina la feria, nos tomamos un mes de descanso y a partir de septiembre ya estamos programando la siguiente".

Asimismo, se refirió al contexto económico que atraviesa el país y al esfuerzo que implica sostener una propuesta de estas características. "Este año es muy particular, sabemos que el contexto país, la situación económica y demás es muy compleja y, obviamente, también nos toca a nosotros muy de cerca porque esto es un evento privado en el cual las colectividades que participamos hacemos el gasto. No obstante, siempre la gente dice presente y viene porque es algo atípico. Somos declarados de Interés Cultural Permanente por el EmturyC", sostuvo.

Para Meló, la feria también representa un espacio para mantener vivas las tradiciones de los inmigrantes. En ese sentido, remarcó que en cada edición se reflejan "las diversas colectividades y el recuerdo de los abuelos, los bisabuelos, que estamos llevando su legado".

Por último, destacó que uno de los principales objetivos es mantener la accesibilidad del evento para todos los visitantes. "La idea es tener acceso a precios populares para que todo el mundo pueda degustar las comidas típicas. Y ya le digo, en el caso que no tenga plata, puede venir, pasar, traerse su equipo de mate, mirar los espectáculos. La entrada es gratuita, como siempre. Así que los esperamos", concluyó.