Efecto Mundial: 1 de cada 8 adolescentes ya está endeudado por las apuestas online

Las apuestas online dejaron de ser una práctica aislada para convertirse en una problemática que preocupa cada vez más a familias, escuelas y organismos públicos. Con el objetivo de concientizar sobre los riesgos que representan para niños, niñas y adolescentes, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires difundió una campaña de prevención en la que advierte que "las apuestas online no son un juego cuando afectan la salud, el desarrollo y el bienestar".

La publicación señala que detrás de una pantalla pueden esconderse situaciones de ansiedad, endeudamiento, aislamiento y otros riesgos que, en muchos casos, pasan desapercibidos para el entorno familiar.

Los datos reflejan la magnitud del fenómeno. Según un informe de la Cruz Roja, 6 de cada 10 adolescentes comienzan a apostar online a partir de los 13 años. Entre las principales motivaciones aparecen la curiosidad, la expectativa de "ganar dinero rápido", la diversión y la influencia del grupo de pares.

Además, el informe indica que el 47% de los jóvenes de entre 12 y 17 años conoce qué son las apuestas online y sabe dónde jugar, mientras que uno de cada ocho adolescentes ya se encuentra endeudado como consecuencia de esta práctica.

Señales de alerta

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron la importancia de detectar cambios de conducta que puedan indicar un problema relacionado con las apuestas online.

En el plano del comportamiento, las señales más frecuentes son cambios repentinos de humor, aislamiento, irritabilidad y una caída en el rendimiento escolar.

En el aspecto económico, pueden observarse la desaparición de dinero en efectivo, pedidos inusuales de plata y el uso constante e injustificado de billeteras virtuales.

También existen indicadores vinculados a la conducta emocional y digital, como mentiras recurrentes, el ocultamiento de las pantallas del celular y una ansiedad extrema cuando el adolescente no tiene acceso al dispositivo.

Qué hacer ante una situación de apuestas compulsivas

El organismo recomendó que, ante la sospecha de que un niño, niña o adolescente esté desarrollando una conducta compulsiva relacionada con las apuestas online, la familia recurra a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos que funcionan en cada municipio.

Posteriormente, un equipo de salud deberá realizar una evaluación para establecer un diagnóstico. A partir de ese informe, los Servicios Locales, junto con los Juzgados de Familia cuando corresponda, podrán recomendar medidas de protección que incluyen tratamientos ambulatorios e, incluso, una internación en los casos que así lo requieran. El Ministerio recuerda que esta evaluación constituye un derecho y debe garantizarse en todos los casos.

Asimismo, las instituciones educativas y los establecimientos de salud también pueden solicitar la intervención de las Asesorías, que articulan el trabajo de los equipos profesionales para garantizar la atención y el diagnóstico correspondiente.

Finalmente, las Asesorías cumplen la función de resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes y supervisar que las medidas de protección dispuestas se implementen de manera efectiva.

Desde el Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la prevención requiere del compromiso de toda la comunidad. En ese sentido, destacaron que fortalecer el rol de las familias, las escuelas y las instituciones es fundamental para reconocer a tiempo las señales de alerta y construir entornos digitales más seguros para niños, niñas y adolescentes.