El dólar oficial anotó su cuarta suba al hilo y volvió a superar los $1.480

El dólar extendió este lunes 20 de julio su leve racha alcista, luego de culminar la semana pasada con un retroceso de $10 en el segmento mayorista.

El dólar mayorista avanzó $3 a $1.481 para la venta, luego del leve retroceso de la semana previa. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial se encuentra casi estable, mientras que en todo 2026 subió apenas 1,8%, muy por debajo de la inflación acumulada durante el primer semestre.

El dólar minorista operó estable a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue opera a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta.

El tipo de cambio mayorista subió $3 a $1.481 tras el retroceso de la semana pasada.

El dólar CCL opera a $1.573,20 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2%. El dólar MEP opera a $1.513,59 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.574,95.